Prairie o koncesji Bogdanki: Złoże K6-7 to integralna część kopalni Jan Karski

Odnosząc się do wczorajszego komunikatu Lubelskiego Węgla Bogdanka dotyczącego uzyskania koncesji na złoże K6-7, Prairie Mining Limited wskazuje, że złoże to stanowi "integralną część" kopalni Jan Karski na terenie lubelskiej koncesji spółki, zaś udzielenie koncesji Bogdance to kolejny dowód na dyskryminację Prairie jako inwestora zagranicznego w Polsce, podało Prairie.