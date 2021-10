Lotos dużo zarabia na przerobie

W ostatnich tygodniach modelowa marża rafineryjna wykazywana przez Lotos istotnie spadła. W październiku wynosiła już 1,7 USD na baryłce przerobionej ropy, podczas gdy w całym III kwartale sięgała 2,7 USD. Faktycznie realizowana marża była jednak wyższa, co wynikało z wykorzystywania przez koncern okazji rynkowych w handlu olejami bazowymi, benzynami i asfaltami. Trzeba też pamiętać, że Lotos – w przeciwieństwie do innych firm rafineryjnych – do obliczania modelowej marży wlicza szacowany koszt zużycia gazu ziemnego, który jest podstawowym paliwem używanym w pracy instalacji. Tymczasem ostatnio jego ceny mocno wzrosły. Dodatkowo faktyczne wykorzystanie błękitnego paliwa w Gdańsku maleje, gdyż koncern stara się go zastępować innymi tańszymi paliwami. Lotos informuje, że podobna sytuacja jak obecnie może mieć miejsce również w kolejnych miesiącach.