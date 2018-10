Orlen chwali się nowoczesną stacją

Wdrożenie Orlen Drive poprzedziły badania, które wykazały duży potencjał do rozwoju formatów drive through w Polsce. Wynika z nich, że ten rodzaj usługi identyfikują wszyscy kierowcy. Z kolei aż 8 na 10 respondentów uznało, że koncept drive through pasuje lepiej do marki Orlen, w porównaniu z innymi firmami mającymi stacje paliw w Polsce. Dodatkowo 85 proc. badanych zadeklarowało skorzystanie z tego rozwiązania, gdyby pojawiło się w ofercie stacji paliw. Z badania wynika też, że kierowcy mając do wyboru opcję drive through lub klasyczną formę obsługi nieco częściej zdecydowaliby się na ten pierwszy wariant.