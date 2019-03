Inwestycja KGHM w Chile znów pod ostrzałem

NIK oszacowała straty KGHM z tytułu zaangażowania w Sierra Gorda na prawie 20 mld zł. Kontrolerzy podkreślili, że kopalnia nie osiągnęła zakładanych mocy, co spowodowało niższą produkcję miedzi i molibdenu, a więc niższe przychody. Zdaniem NIK zarząd kierowany przez Herberta Wirtha nie zweryfikował należycie założeń studium wykonalności projektu budowy kopalni i nie uwzględnił czynników ryzyka w wycenie, którą następnie przedstawiono radzie nadzorczej. Gdyby przyjąć ostrożniejsze założenia, być może do transakcji by nie doszło – stwierdzili kontrolerzy.