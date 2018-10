Grupa Kęty trzyma wysoki poziom

– Mamy wzrost sprzedaży i zysków we wszystkich trzech obszarach działalności, koniunktura sprzyja, jesteśmy spokojni o realizację całorocznej prognozy – podkreślił Dariusz Mańko, prezes Grupy Kęty. Budżet zakłada osiągnięcie 2,89 mld zł przychodów – o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk operacyjny ma urosnąć o 6 proc., do 317 mln zł, a czysty zarobek o 7 proc., do 253 mln zł.