Arctic Paper: Rottneros pochwalił się wynikami

- Wyniki Rottneros okazały się 18 proc. lepsze od naszych oczekiwań na poziomie EBITDA. Nominalnie daje to 8-9 mln zł wyniku więcej, który szacowaliśmy wcześniej na 68 mln zł w skali grupy Arctic. Kolejna dobra informacja to wyniki szwedzkiego UPM za III kwartał br. Lider rynkowy pochwalił się 8-proc. marżą EBITDA pokazując ponad 10 proc. rok do roku wzrost średniej ceny papierów. W tym kontekście czujemy się bardzo bezpiecznie z naszymi prognozami na III kwartał br. zakładającymi ok. 20 mln zł w tym segmencie czyli porównywalnie z II kwartałem 2018 r. Trzeba pamiętać, że mimo ustabilizowania się cen celulozy liściastej negatywnie na wyniki działa spadek EUR/USD. Aby nie dopuścić do dalszej erozji marży spółka wciąż musi podnosić ceny. To może odbić się na wolumenie sprzedaży - skomentował Krystian Brymora, analityk DM BDM.