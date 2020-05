Sanok RC: Covid-19 zetnie wyniki II kwartału

Według zarządu spółki negatywny wpływ pandemii uwidoczni się w kwietniu i co najmniej dwóch kolejnych miesiącach, co przyczyni się do spadku wyników finansowych grupy. - Ocena ta wynika z zauważalnego i istotnego ograniczenia bądź anulowania zamówień przez klientów spółki, zwłaszcza w segmencie motoryzacji oraz mieszanek; co dotyczy zarówno spółki dominującej jak i całej grupy kapitałowej. Czynnik ten z pewnością wpłynie negatywnie na poziom przychodów ze sprzedaży możliwych do osiągnięcia w najbliższym okresie, co w konsekwencji przyczyni się również do spadku wyników finansowych spółki dominującej oraz grupy kapitałowej – wyjaśniono.