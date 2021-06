Praca zdalna w kodeksie pracy - Pracodawca pokryje koszty internetu i prądu

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika w czasie pracy zdalnej

Obowiązkiem pracodawcy zgadzającego się na pracę zdalną lub wysyłający pracownika na home office będzie dostarczenie mu materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy. Co więcej, zapewni pracownikowi pomoc techniczną i szkolenia w zakresie obsługi narzędzi pracy używanych na home office.

Pracodawca będzie też zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z instalacją i eksploatacją narzędzi pracy, a także innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej. Jakie mogą to być sumy?

Ekwiwalent za pracę zdalną

Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu za pracę zdalną pod uwagę będą brane:

*normy zużycia materiałów i narzędzi pracy,

*ceny rynkowe tych zasobów,

*normy zużycia energii elektrycznej (prądu),

*koszty dostępu do łączy telekomunikacyjnych (telefonu, internetu),

*normy zużycia dotyczące pozostałych kosztów.

Pracodawca pokryje koszty internetu, abonamentu oraz rachunki za prąd i gaz

W przypadku, kiedy do pracy zdalnej wykorzystywane będą materiały i narzędzia należące do pracownika, obie strony muszą zawrzeć porozumienie co do zasad ich wykorzystania. Zamiast ekwiwalentu, pracodawca w tej sytuacji otrzyma możliwość wypłacenia pracownikowi ryczałtu, którego wysokość odpowiadałaby przewidywanym kosztom ponoszonym przez zatrudnionego w związku z pracą zdalną. W jego skład może wchodzić na przykład internet stacjonarny lub mobilny, abonament komórkowy czy rachunki za prąd.

Kiedy będzie można wykonywać pracę zdalną?

Wykonywanie pracy zdalnej będzie mogło być uzgodnione na etapie zawierania umowy o pracę lub już w trakcie zatrudnienia. W tym drugim przypadku, po upłynięciu 3 miesięcy home office, każda ze stron uzyska prawo do wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Termin powrotu do biura nie powinien przekraczać 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Zasady pracy na home office określane będą w porozumieniu zawieranym między pracodawcą a organizacjami zawodowymi lub w regulaminie ustalonym przez pracodawcę.

Dodatkowo każdy pracownik będzie mógł złożyć wniosek o wykonywanie pracy zdalnej okazjonalnie w wymiarze maksymalnie 12 dni w roku. Pracodawca powinien w miarę możliwości uwzględnić taki wniosek.

W wyjątkowych sytuacjach pracodawca może wysłać pracownika na pracę zdalną

Pracodawca może wysłać pracownika na home office po ogłoszeniu:

*stanu nadzwyczajnego,

*stanu zagrożenia epidemiologicznego,

*stanu epidemii.

Praca zdalna obowiązuje wtedy do 3 miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia.

Pracodawca może też wysłać pracownika na przymusową pracę zdalną, jeżeli nie jest w stanie tymczasowo zapewnić zatrudnionemu bezpiecznych warunków pracy. Warunkiem jest złożenie przez pracownika oświadczenia o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej.

Czy pracodawca będzie mógł skontrolować pracownika na home office?

Projekt nie nakłada zbyt wielu obowiązków na pracownika. Zaznaczone jest jedynie, że to pracownik odpowie za organizację stanowiska pracy zdalnej i jego ergonomię. Co więcej, musi poinformować pracodawcę o miejscu wykonywania swojej pracy, aby ten mógł go skontrolować.

Zgodnie z projektem ustawy, pracodawca zyska prawo do przeprowadzenia kontroli zatrudnionego w miejscu i czasie wykonywania pracy zdalnej. Kontrola nie będzie mogła jednak naruszać prywatności pracownika na home office ani jego współmieszkańców. W projekcie ustawy pojawia się też zapis o zakazie dyskryminacji osoby pracującej z domu.

Kto odpowie za BHP na home office?

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zdalnej, pracodawca zobowiązany będzie do sporządzenia oceny ryzyka zawodowego i opracowania na jej podstawie informacji zawierającej zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej. Pracownik musi w takim wypadku przedstawić pracodawcy papierowe lub elektroniczne oświadczenie potwierdzające, że stanowisko pracy w miejscu wskazanym przez zatrudnionego zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Szkolenia a praca zdalna

Uregulowana ma też zostać kwestia szkoleń. Szkolenie wstępne BHP dla osób przyjmowanych do pracy na stanowiska administracyjno-biurowe będzie mogło być przeprowadzane w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Pracownik potwierdzi odbycie szkolenia w postaci papierowej lub elektronicznej.

Pracujący zdalnie będą podlegali też regularnym szkoleniom okresowym.

Praca zdalna - definicja

We wstępnym projekcie zmian kodeksu pracy znalazła się definicja pracy zdalnej. Jest ona określana jako praca, która może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika. Najczęściej będzie odbywała się z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

