Czy banki odbiją i pociągną w górę giełdę?

Między innymi o to zapytamy Łukasza Jańczaka, zajmującego się sektorem bankowym? Czy nasze banki wrócą do łask inwestorów i pociągną indeksy z GPW w górę? Czy pomogą w tym wyniki, których publikacja zaczyna się w czwartek od raportu Banku Millennium? Który bank pozytywnie zaskoczy, a który rozczaruje inwestorów? Z ekspertem Ipopemy Securities porozmawiamy również o wycenach naszych banków i ich prognozowanych wynikach na przyszły rok, o konsolidacji sektora, o zagrożeniach dla branży. Zapytamy o to, które banki mogą w 2019 r. wypłacić dywidendy, kiedy RPP może podwyższyć stopy procentowe? Porozmawiamy też o koniunkturze na globalnych rynkach akcji.