Prezes BGK o tarczy w bankach

BGK działa w dwóch wymiarach. To systemy gwarancyjne zabezpieczające kredyty udzielane przez banki komercyjne i spółdzielcze. W sejmie procedowany jest system dopłat, który powinien wejść na przełomie maja i czerwca. Są też systemy wsparcia z funduszy europejskich, które są udzielane przez pośredników finansowych. Łącznie programów jest 10. Sztandarowym programem są gwarancje de minimis. Zabezpieczenie kredytu rozszerzyliśmy do 80 proc. i zrezygnowaliśmy z pobierania prowizji. Są to kredyty dla MŚP do 3,5 mln zł. Już ok. 8 tys. przedsiębiorstw skorzystało z tego rozwiązania. Łączna kwota sięga 3 mld zł. Jesteśmy przygotowani na 20 mld zł.

Dla dużych przedsiębiorców został przygotowany nowo otwarty fundusz gwarancji płynnościowych, który również zabezpiecza 80 proc. kredytu do 250 mln zł. Mamy podpisane wszystkie umowy z bankami komercyjnymi, które udzielają takich kredytów. Zachęcam, żeby o te rozwiązania pytać swój bank.