Ujemne realne stopy procentowe: jakie aktywa skuszą inwestorów?

W przypadku rynku mieszkaniowego nie można zapominać też o podaży. Być może niewielka część osób będzie musiała sprzedać mieszkania, co przy większej ostrożności i gorszym dostępie do finansowania przyniosłoby presję na spadek cen na rynku wtórnym. Co z deweloperami? Według HRE sytuacja nie zmusza ich do przecen. – Deweloperzy przed epidemią mieli relatywnie mało mieszkań w ofertach, większość budowanych lokali już sprzedali, a do tego mają za sobą siedem tłustych lat. To nie są warunki, w których spadek sprzedaży w perspektywie kilku miesięcy mógłby zachwiać pierwotnym rynkiem mieszkaniowym. Dlatego spodziewam się w najbliższym czasie stabilizacji cen z potencjałem odchyleń o 5 proc. zarówno w górę, jak i w dół. Nie zdziwiłoby mnie więc wcale, gdybyśmy za 12 miesięcy mieli mieszkania zarówno 5 proc. tańsze, jak i 5 proc. droższe niż dziś – dodaje Turek.