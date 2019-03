Spółki na fali wzrostowej

Moim zdaniem 2019 rok będzie lepszy dla posiadaczy akcji niż poprzedni. Przed nami kolejny rok solidnego wzrostu gospodarczego i wydaje mi się, że po generalnie słabym roku w wykonaniu rynków emerging market w tym roku wrócą do łask inwestorów. To powinno sprzyjać również polskiemu rynkowi, który może dodatkowo liczyć na wsparcie w postaci uruchomienia PPK. Na rynku w dalszym ciągu pojawiają się wezwania do sprzedaży akcji, co świadczy o stosunkowo atrakcyjnych wycenach części spółek. Wydaje się, że część podmiotów jest już także lepiej przygotowana do zmagania się z presją kosztową niż w przeszłości. Dodatkowym bodźcem do wzrostu będzie zapowiadane zwiększenie wydatków socjalnych w Polsce, co może sprzyjać spółkom konsumenckim. Czynnikiem ryzyka dla polskiego rynku pozostaje otoczenie międzynarodowe, w tym m.in. wciąż niewiadoma odnośnie do tego, jak będą się kształtować relacje handlowe na świecie. JIM