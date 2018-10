Królują depozyty bieżące, obligacje i nieruchomości

Oprocentowanie lokat, jakie jest, każdy widzi. Średnie, dla wszystkich depozytów, od wielu miesięcy waha się w przedziale 1,5–1,6 proc. Najwyższą średnią mają lokaty powyżej dwóch lat. Kto jednak chciałby zamrażać kapitał na tak długo, nie mając możliwości jego wycofania bez utraty odsetek? Alternatywą są konta oszczędnościowe, tu jednak pojawia się jeden problem. Banki oferują wysokie promocyjne oprocentowania dla określonych kwot na krótkie na ogół okresy. Wyjątkami są Bank Pekao: 3 proc. przez 365 dni, ale tylko do 20 tys. zł, oraz Getin Bank: 3,5 proc. przez 12 miesięcy, ale tylko do 10 tys. zł. No i oczywiście w obu bankach trzeba otworzyć konto osobiste. Poza promocjami oprocentowanie kont jest zaś niskie.