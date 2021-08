Nowe mieszkania w Warszawie - jak wygląda rynek pierwotny w Warszawie

Rynek pierwotny w Warszawie – co warto wiedzieć?

Obecnie warszawski rynek pierwotny oferuje bardzo dużą różnorodność. Propozycje mieszkaniowe mogą znaleźć na nim zarówno single, studenci, młode małżeństwa, jak i wielodzietne lub wielopokoleniowe rodziny. Metraż mieszkań jest bardzo zróżnicowany, budowane są zarówno kawalerki, jak i duże apartamenty. Część deweloperów oferuje także wybór standardu wykończenia mieszkania – stan deweloperski, premium lub vip.

Najbardziej popularny jest standard deweloperski, czyli podstawowy. Co on oznacza w praktyce? Mieszkania deweloperskie tego typu mają zazwyczaj otynkowane ściany oraz cementowe wylewki. Wyposażone są w główne drzwi wejściowe oraz parapety wewnętrzne. Oprócz tego w takich mieszkaniach znajdziemy najczęściej instalację ogrzewania i elektryczną, a także przyłącza instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Oczywiście w dzisiejszych czasach wszelkie prace deweloperskie nie kończą się tylko na budowie mieszkań. Nowe inwestycje w Warszawie muszą być najlepiej dostosowane do wygodnego życia w miejskiej przestrzeni. Mieszkania posiadają tarasy i balkony, nabywcy mają też możliwość użytkowania miejsc postojowych, często w garażach podziemnych, uwzględniających też miejsca dla samochodów elektrycznych. Dobrych deweloperów z ciekawą ofertą mieszkaniową można znaleźć np. na Wybierz Dewelopera.

Zarówno lokalizacja, jak i otoczenie w nowych inwestycjach są jak najbardziej zoptymalizowane pod kątem nabywców. Mieszkania deweloperskie i przestrzeń wokół nich są jak najbardziej funkcjonalne, często na takich osiedlach znajdują się strefy zieleni, relaksu, place zabaw, punkty usług czy małe sklepiki i kawiarenki. Na osiedlu zazwyczaj znajdują się także monitoring czy ochrona.

Dzielnice Warszawy – które z nich są najtańsze?

Warszawa jest miastem bardzo zróżnicowanym, rynek pierwotny jest tu bardzo bogaty. Każda jej dzielnica oferuje coś innego i ciekawego. Najwięcej nowych mieszkań oferują aktualnie takie okręgi jak Białołęka, Wola, Mokotów, Ursus czy Praga-Południe. W czołówce tych najbardziej popularnych i pożądanych dzielnic znajdują się niezmiennie Śródmieście, Wilanów, Wola, Żoliborz i Ochota. Są to aktualnie jedne z najdroższych dzielnic Warszawy, gdzie ceny zaczynają się nawet od ok. 12 000 zł/m2, a w Śródmieściu nawet ok. 14 000 zł/m2.

Tańsze mieszkania deweloperskie można znaleźć na dzielnicach znajdujących się na obrzeżach miasta. Choć są one położone nieco dalej od centrum, to jednak oferują równie dużo. Nowe inwestycje w niższych cenach można znaleźć np. na Białołęce, choć ona także jest już coraz bardziej popularna, podobnie jak Ursus. Na zakup mieszkań w tych obszarach decydują się przeważnie ludzie młodzi, świeżo upieczone małżeństwa, którym zależy nie tylko na dobrej komunikacji, ale także na nowoczesnym budownictwie oraz bliskim otoczeniu zieleni.

Stosunkowo niskie ceny mieszkań oferowane są np. na Wawrze, w Wesołej czy Rembertowie. Te dzielnice wyróżniają się także bliskim sąsiedztwem natury, zapewniają szybki i sprawny dostęp do centrum wszystkim zmotoryzowanym osobom.

Jak wybierać oferty z rynku pierwotnego?

Zakup własnego mieszkania to bardzo ważna decyzja, zwłaszcza jeśli planujemy spędzić w nim resztę życia. Dlatego też warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę przy zakupie oraz jakie aspekty są istotne. Przede wszystkim należy brać pod uwagę nie tylko bieżącą sytuację, ale także przyszłe perspektywy. Dotyczy to zwłaszcza osób młodych, które np. w chwili obecnej są singlami, ale w przyszłości planują mieć rodzinę i dzieci.

Kolejnym ważnym aspektem jest lokalizacja. Zarówno nowe mieszkania w centrum miasta, jak i na jego obrzeżach mają swoje mocne i słabe strony. Warto wziąć pod uwagę takie kwestie jak bliskość punktów i usług handlowych czy rozrywkowych, biurowców, uczelni, przedszkoli czy szkół. Bardzo ważne jest to ile zajmuje dojazd do centrum, komunikacja, czy odległość do metra. Jeśli planujemy nabyć nowe mieszkania na wynajem te kwestie są szczególnie istotne.

Ważną kwestią jest także to, jak zagospodarowana jest najbliższa okolica, czy do osiedla jest wygodny dojazd, czy poszukujemy mieszkania w wieżowcu czy w kameralnym budynku. Organizacja osiedla ma także ogromne znaczenie – będą to np. miejsca parkingowe, garaże, place zabaw, boiska.

Oczywiście ważne jest, na której kondygnacji planujemy kupić mieszkanie oraz to jak zostało ono zaplanowane. Od rozstawu pomieszczeń będzie zależała funkcjonalność mieszkania. Warto także przyjrzeć się temu w jakim stopniu mieszkanie jest nasłonecznione, czy ma dużo naturalnego światła. Na komfort mieszkania ma wpływ także balkon czy taras oraz dodatkowe pomieszczenia, takie jak komórki lokatorskie czy piwnice.

Czy warto kupować nowe mieszkania w Warszawie?

Zakup nowego mieszkania to dla wielu osób jedna z najważniejszych finansowych decyzji w życiu. Wiele osób zastanawia się więc czy w ogóle nabywanie nowych mieszkań w Warszawie jest opłacalne. Przede wszystkim warto mieć świadomość, że choć Warszawa jest jednym z najdroższych miast, jeśli chodzi o ceny mieszkań, to przede wszystkim daje też najwięcej możliwości. Łatwy dostęp do pracy, edukacji, rozwoju osobistego umożliwiają dostatnie i wygodne życie.

Nowe mieszkania w Warszawie to także doskonała inwestycja, która w tym momencie jest lepiej opłacalna niż nisko oprocentowane lokaty czy konta oszczędnościowe. Bowiem wartość nieruchomości będzie rosła, a oprócz tego zyskujemy stałe wpływy z tytułu wynajmu.

Poza tym nowe mieszkania w Warszawie zapewniają także wygodę oraz prestiż. Bliska lokalizacja punktów usług, sklepów, ośrodków sportu i rekreacji czyni to miasto jednym z najbardziej atrakcyjnych w Polsce. Znajdują się tu zarówno miejsca historyczne, zabytkowe, jak i nowoczesne, których nie znajdziemy w żadnym innym mieście. Warszawa zapewnia także bardzo dobrą komunikację – tramwaje, autobusy, metro, PKP, taxi, WKD czy szybka kolej miejska. Lotnisko na Okęciu oferuje także tanie loty krajowe, które umożliwiają szybkie i komfortowe przemieszczanie między miastami. Najlepsze oferty mieszkań w Warszawie z rynku pierwotnego można znaleźć na https://wybierzdewelopera.pl/inwestycje/warszawa/

