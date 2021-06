Ostatnie luksusowe apartamenty w ofercie ZŁOTEJ 44

Udział apartamentów top luksusowych w całym rynku pierwotnym wynosi zaledwie 1%, a ilość lokali w tym segmencie się zmniejsza. To efekt wysokiego poziomu sprzedaży i małej liczby nowych inwestycji tego typu. Ceny luksusowych mieszkań stabilnie rosną: w minionym roku odnotowano 4% wzrost (wg danych JLL). Inwestorzy akceptowali jednak proponowane stawki. Nawet najdroższe lokale znajdowały swoich właścicieli w minionym roku. Na wzrost cen nieruchomości luksusowych wpływ mają przede wszystkim rosnące koszty materiałów budowlanych i coraz wyższe stawki za grunty oraz ograniczenia w ich dostępności. W przypadku budownictwa luksusowego należy mieć na uwadze kosztowny import materiałów najwyższej jakości, w tym produktów egzotycznych.

„Pandemia COVID–19 nie zmniejszyła apetytu nabywców na luksus. Przeciwnie, zauważamy wzmożone zainteresowanie ze strony inwestorów, efektywnie prosperujących przedsiębiorców poszukujących aktywów, które zapewnią utrzymanie realnej wartości kapitału i ochronią go przed inflacją. Nieruchomości luksusowe mogą też zapewnić jedne z najwyższych na rynku nieruchomości stóp zwrotu dlatego to idealny i można powiedzieć ostatni moment aby zainwestować w apartament z rynku pierwotnego na ZŁOTEJ 44” mówi Clemens Lehr, Head of AMSTAR Europe.

Apartamenty top luksusowe charakteryzuje nie tylko najwyższej jakości wykonanie. To także doskonała centralna lokalizacja, świetnie skomunikowana z miastem, które swoją ofertę biznesowo-sportowo-rozrywkową oferuje już w budynku lub w promieniu pięciominutowego spaceru. Istotną cechą luksusu w Warszawie jest niewielka dostępność produktu zwłaszcza w wysokościowcach mieszkalnych – w ofercie ZŁOTEJ 44 pozostaje już zaledwie kilkanaście apartamentów. Chętnych na taki zakup nie brakuje.

Zwiększone zainteresowanie nabywców, kurcząca się oferta i rosnące ceny materiałów budowlanych wskazują na idealny moment, aby nabyć nieruchomość właśnie teraz, gdy jej cena uwzględnia niższe koszty produkcji, a zarazem utrzymuje najwyższą jakość surowców i zabezpiecza kapitał przed inflacją.

Więcej o ZŁOTA 44

Inwestorami apartamentowca ZŁOTA 44 są fundusz inwestycyjny zarządzany przez AMSTAR, który nabywa, realizuje i zarządza nieruchomościami na wybranych rynkach w Europie, USA oraz innych krajach na całym świecie, oraz BBI Development SA – spółka deweloperska notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji na http://www.zlota44.com

Materiał Promocyjny