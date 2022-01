W RPP potrzeba praktyków, a nie teoretyków

Zacznijmy od Polski. Gdy mówiłem w październiku, że inflacja będzie powyżej celu przez najbliższe dwa lata, była to nowa prognoza. Teraz zdecydowana większość praktyków zgadza się, że inflacja w Polsce będzie wysoka przez dłuższy czas. Uważam, że w Polsce inflacja wyniesie ponad 7 proc. w tym roku i ponad 4 proc. – w następnym. Mamy cztery opcje, jak z nią walczyć. Możemy stracić realnie 8 proc. kapitału trzymając bezpiecznie gotówkę w banku na 1 proc. w tym roku i może 2 proc. w przyszłym. Możemy stracić połowę mniej kupując 4 letnie indeksowe obligacje skarbowe. W grę wchodzi też zakup polskich obligacji korporacyjnych o zmiennej stopie, które dadzą zarobić 6-9 proc. rocznie (więc osiągamy realne dodatnie stopy procentowe). I w końcu akcje. Jak dobrze wybierzemy to zarobimy 12-15 proc. rocznie (czyli realnie 5-7 proc. po odjęciu inflacji), jak źle - to stracimy realnie 20-30 proc. kapitału. To nowa sytuacja, bo dotychczas można było zarobić 20-30 proc. rocznie ponad inflację.