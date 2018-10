LPP postawi centrum dystrybucyjne w Rumunii

Centrum dystrybucyjne o powierzchni 22 tys. m2, będzie pełniło rolę tzw. Fullfilment Center, dedykowanego obsłudze logistycznej sprzedaży internetowej wszystkich marek należących do LPP. Docelowo z nowego magazynu realizowane będą zamówienia na terenie całej Europy Południowo-Wschodniej. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2019 rok. - Poza granicami Polski będzie to już drugie centrum dystrybucyjne gdańskiego producenta odzieży. Firma posiada obecnie magazyny o łącznej powierzchni ponad 100 tys. m2 w Pruszczu Gdańskim, Gdańsku, Strykowie i w Moskwie. W najbliższych latach planowany jest dalszy rozwój sieci dystrybucji i zwiększenie powierzchni magazynowej do ponad 270 tys. m2 - poinformowała spółka w komunikacie.