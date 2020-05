Dino będzie rosło wolniej

– Obserwowaliśmy silny popyt zarówno w styczniu, jak i lutym. Bardzo dobrze odnaleźliśmy się też w marcu, kiedy nasza sprzedaż wzrosła jeszcze mocniej – podsumował I kwartał prezes Dino. Zarząd spółki podtrzymał tegoroczne cele, które ogłosił podczas publikacji wyników za 2019 r. – Wierzę, że jesteśmy w stanie lekko poprawić marżę EBITDA w tym roku – oznajmił Piduch. – Wskaźnik like for like powinien utrzymać się na niskim dwucyfrowym poziomie w całym 2020 r. (20,3 proc. rok do roku w I kwartale – red.) – potwierdził Piduch. Zarząd nie chciał odnieść się do oceny początku II kwartału.