Black Friday - jakie zakupy warto przełożyć na listopadowe wyprzedaże?

Smartfony i tablety

Coraz częściej zauważyć można tendencję do wymieniania smartfona raz w roku. Podobnie do tabletów są to urządzenia, które służą nam przez kilkanaście do kilkudziesięciu miesięcy, aż ulegną różnym awariom, lub po prostu przestaną spełniać wszystkie nasze wymagania. Na rynku telefonów komórkowych nowości od najczęściej wybieranych producentów także pojawiają się najczęściej raz w każdym roku kalendarzowym. Czy dobrym pomysłem będzie więc przesunięcie zakupu nowego smartfona na koniec listopada? Z całą pewnością. Black Friday to świetny dzień na zakup takiego sprzętu - nawet najbardziej kultowe modele z najdroższych linii są wtedy o kilkadziesiąt procent tańsze. Skoro statystyki pokazują, że najczęściej decydujemy się na wymianę telefonu lub innych mobilnych urządzeń po roku użytkowania, warto rozważyć taki zakup w ostatnim tygodniu listopada. Data promocji pozostaje niezmienna, więc za rok znów będziemy mogli skorzystać ze znacznych obniżek cenowych!

Telewizory i sprzęt RTV

Telewizory służą nam zwykle kilka lat, choć na rynek wprowadzanych jest tak wiele nowości, że często zakup nowego modelu nie jest spowodowany koniecznością wymiany, a chęcią skorzystania z najnowszej oferowanej technologii. W takiej sytuacji zdarza się, że oszczędzanie schodzi na drugi plan - ważniejsze są za to możliwości urządzenia i jego niezwykły wygląd. Pomóc mogą listopadowe wyprzedaże, podczas których najnowocześniejsze telewizory mogą dorównywać cenie tym ze średniej półki. Jeżeli więc nie musimy wymieniać telewizora natychmiast, tak jak w przypadku, w którym uległ on jakiejś awarii, warto poczekać z jego zakupem do Black Friday. Promocje tego dnia mogą umożliwić nam zakup jeszcze lepszego urządzenia, niż budżet jest w stanie pozwolić nam w tej chwili. Tyczy się to również innego rodzaju sprzętu RTV jak na przykład kina domowe, czy soundbary. Z reguły jeśli chcemy kupić urządzenie obsługujące najwyższą jakość dźwięku, jest to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Wyprzedaże w ostatnim tygodniu listopada niejednokrotnie zmniejszały cenę topowych modeli o 30, a nawet 50 %. Zakładając, że systemy audio nie są rzeczą niezbędną, warto poczekać z ich zakupem i nie przepłacać wtedy, gdy nie jest to konieczne.

Najlepszy czas na wymianę sprzętu AGD

Urządzenia takie jak pralka czy lodówka najczęściej wymieniamy dopiero wtedy, gdy dotychczasowe nie nadają się już do użytku. Jeśli jednak planujemy dla przykładu remont kuchni, obmyślamy z wyprzedzeniem czasowym wymianę większej ilości sprzętu. Lodówka, zmywarka, piekarnik, okap, płyta… dobrze byłoby wprowadzić gruntowne zmiany i po skończonym remoncie cieszyć się nowym sprzętem, jednak koszty przy tak dużej wymianie potrafią być zaskakująco wysokie. Oszczędzanie uda się wtedy, gdy ograniczymy kupowany sprzęt, lub zwyczajnie wstrzymamy się z wymianą do Black Friday. Nie dość, że możemy wówczas liczyć na kilkadziesiąt procent zniżki w ramach wyprzedaży, to jeszcze jest spora szansa, że sklep zaproponuje nam korzystne warunki przy zakupie kilku urządzeń. Oto esencja współczesnego oszczędzania - rozsądne zakupy bez konieczności odmawiania sobie tego, co potrzebne. Listopadowe promocje mają jedną szczególną przewagę nad innymi akcjami marketingowymi - wówczas niemal wszystkie ceny zostają obniżone, a więc żeby skorzystać z wyprzedaży, nie musimy ograniczać swojego wyboru do zaledwie kilku promocyjnych modeli.

Kosztowne prezenty dla najbliższych - z którymi warto poczekać?

Black Friday, który wypada w ostatni piątek listopada, jest świetną okazją do zakupu prezentów świątecznych. Warto jednak spojrzeć na tę okazję szerzej, niż jedynie przez pryzmat świąt Bożego Narodzenia. Zdarza się, że pomysł na prezent dla bliskiej osoby kiełkuje w nas z pewnym wyprzedzeniem czasowym. Niestety jak to w życiu, często najlepsze pomysły okazują się dość kosztowne. Nawet jeśli przyjaciel czy członek rodziny świętuje urodziny na początku roku, może warto rozejrzeć się za wyjątkowym prezentem w listopadzie? Często nawet perfumy, za które na co dzień zapłacilibyśmy około czterystu złotych, potrafią wtedy kosztować mniej niż połowę swojej stałej ceny. Każdy pomysł na rozsądne oszczędzanie jest dobry - może na najbliższą okazję kupić mniej kosztowny prezent, a w listopadzie zaskoczyć bliską osobę bez poważniejszej okazji? Takie oszczędzanie po prostu się opłaca!

Materiał Promocyjny