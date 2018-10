Polskie banki najmocniejsze w Europy Środkowo-Wschodniej

„Polska może pochwalić się tym, że jest krajem z największym średnim rozmiarem banku wg. aktywów - 19 mld dol. Banki rosyjskie mają średnie aktywa na poziomie 17,3 mld dol., a czeskie 16,6 mld dol." - piszą autorzy rankingu. Podkreślają też pozytywną dynamikę wzrostu aktywów banków w regionie w 2017 r. Łączne aktywa 200 ocenionych banków zwiększyły się w ciągu roku o 19,2 proc. do 2,52 bln dol. na początku 2018 r. Aby jednak nie popadać w nadmierny optymizm autorzy dodają, że jest to mniej, aniżeli wynoszą aktywa jednego tylko amerykańskiego banku - JPMorgan Chase&Co. (6 miejsce na świecie). Niechlubny rekord spadku aktywów wśród 200 największych banków regionu należy do rosyjskich instytucji. Z 28 banków na minusie 70 proc. (18) to banki z Rosji.. Na czele bank Otkrycie - jest to wprawdzie bank prywatny, ale po objęciu sankcjami banku Rassija, Kreml zaczął tam lokować dużo pieniędzy, a menadżerowie Otkrycia nie poradzili sobie z ich bezpiecznym inwestowaniem. Przez rok bank zanotował stratę 7,3 mld dol. Ukraina ma 4 banki na minusie, a po jednym Białoruś, Węgry, Litwa i Czechy.