„Davos na Pustyni” zaczęło się mimo wielkiego skandalu

Gdy w Rijadzie toczyły się dyskusje panelowe na konferencji FII, w Ankarze turecki prezydent Recep Erdogan przedstawiał w parlamencie szczegóły dochodzenia w sprawie zabójstwa Khashoggiego. Stwierdził, że zebrane dowody wskazują na to, że morderstwo dziennikarza było zaplanowane wcześniej. (Oficjalna saudyjska wersja mówi, że zginął on podczas przypadkowej bójki w konsulacie.) Słowa Erdogana w małym stopniu wstrząsnęły jednak inwestorami. Gdy przemawiał w parlamencie, saudyjski indeks giełdowy Tadawull All Share wyszedł lekko na plus, po wielu dniach spadków.