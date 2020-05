Stopa bezrobocia w USA wzrosła z 4,4 proc. w marcu do 14,7 proc. w kwietniu. Była więc nieco niższa od średniej prognoz mówiącej o wzroście o 16 proc. Stała się ona najwyższa od lat 40., ale wciąż daleko jej do rekordu z czasów Wielkiego Kryzysu z lat 30., gdy doszła do 24,9 proc. W 2009 r., w czasie globalnego kryzysu finansowego doszła ona do 10 proc.