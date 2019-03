PKB. USA zwolniły w IV kwartale

Produkt krajowy brutto wzrósł o 2,2 proc. w ujęciu zannualizowanym – poinformował w czwartek Departament Handlu. To mniej niż pierwotne podawane 2,6 proc. i mniej od zakładanej korekty do 2,3 proc. Wzrost wydatków konsumpcyjnych, największej części amerykańskiej gospodarki, skorygowano w dół do 2,5 proc.