Trump rozpoczyna starcie handlowe z Indiami

Trump przedstawił ten plan w liście do przywódców Kongresu USA. Wyjaśnił w nim, że Indie stosują wiele barier pozataryfowych utrudniających amerykańskim produktom dostęp do swojego rynku. Rozmowy w kwestii zmniejszenia tych barier nie przyniosły zaś pozytywnych efektów. Prezydent zapowiada więc, że wyłączy Indie z Generalnego Systemu Preferencji (GSP) pozwalającego na bezcłowy import wielu produktów do USA. Wyłączenie to może nastąpić na podstawie prezydenckiej proklamacji. Wejdzie ono w życie 60 dni po tym jak decyzja w tej sprawie zostanie przekazana Kongresowi USA oraz rządowi Indii.