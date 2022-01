Długi cień niedźwiedzia nad giełdami

Amerykański indeks małych spółek Russell 2000 już wszedł pod względem technicznym w rynek „niedźwiedzia". Od szczytu do piątkowego otwarcia stracił 21 proc. To jego pierwsza bessa od marca 2020 r., czyli od globalnej covidowej paniki na rynkach. Niewiele brakuje do rynku „niedźwiedzia" indeksowi Nasdaq Composite. Stracił on od listopadowego szczytu już prawie 17 proc., a od początku roku niemal 15 proc. Wygląda na to, że ten miesiąc będzie dla niego najgorszym styczniem od 2008 r. Lepiej radzą sobie S&P 500 i Dow Jones Industrial. Pierwszy spadł od szczytu o prawie 10 proc., a drugi zniżkował o 7 proc., czyli oficjalnie nie jest nawet w fazie korekty.