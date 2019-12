Flauta w Warszawie

Wiele do życzenia pozostawia aktywność handlujących w Warszawie. Do tej pory właścicieli zmieniły papiery o wartości przekraczającej niewiele ponad 200 mln zł. Wzrosty krajowych indeksów kontrastują z kolorem czerwonym obecnym na większości europejskich rynkach akcji, gdzie inwestorzy przejawiają nieco więcej ochoty do pozbywania się akcji. W tym gronie można jednak znaleźć kilka pozytywnych wyjątków. Na parkietach z naszego regionu więcej do powiedzenia mają kupujący, czego dziś przykładem są także zyskujące giełdy w Budapeszcie czy Moskwie.