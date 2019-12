Mizerny grudzień zwiększy szanse na efekt stycznia?

Niemniej, pomimo dużych obaw o wręcz odwrotny rajd Św. Mikołaja, straty z początku miesiąca na WIG20 udało się w pełni odrobić. To ograniczyło stratę roczną o prawie połowę. Podczas, gdy do końca roku zostało już niewiele czasu do dalszego ograniczania strat, to jednak możemy mieć do czynienia z tzw. efektem stycznia. Co więcej, jest on zdecydowanie bardziej widoczny na polskim rynku niż wspomniany wcześniej grudniowy rajd. Sama geneza efektu stycznia wynika z napływania nowych środków do funduszy inwestycyjnych oraz zwykle pozytywne nastroje na początku roku. Ostatnie lata to średni 2-3% wzrosty na WIG20. Fenomenalny był ten rok, gdyż indeks zyskał ok. 6% i jednocześnie wyznaczone zostały tegoroczne szczyty. Jeżeli koniunktura na globalnych rynkach nie ulegnie degradacji, to można liczyć na odrobienie strat przez WIG20 względem globalnych rynków, a w szczególności do benchmarku, jakim jest indeks MSCI Emerging Markets.