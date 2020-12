2000 pkt złamane na kilka godzin

Wracając do sesji środowej, warto zauważyć, że zwyżka w ciągu dnia sięgała nawet 2,5 proc., a maksimum wypadło na blisko 2024 pkt. Ostatecznie jednak z poziomu powyżej 2000 pkt cieszyliśmy się tylko przez kilka godzin, bo końcowy wynik to 1,2-proc. zwyżka, co oznacza finisz na 1994 pkt. Wzrost indeksu dużych spółek był więc solidny, jednak charakter sesji może już wzbudzać niepokój wśród inwestorów. Nad białą świecą wyrysował się długi cień, który może zwiastować korektę dynamicznych zwyżek. Sugerują to też dość wysokie obroty, przekraczające 1,7 mld zł.