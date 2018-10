WIG20 broni się nad minimum

Wracając na nasz parkiet. WIG20 walczy o utrzymanie się nad 2144 pkt. Przebicie tego wsparcia otworzy mu bowiem techniczną ścieżkę na 2100 pkt. Misie bez zmian – wyznaczają nowe dołki bessy. Indeks mWIG40 spadał po południu do 3882 pkt, a sWIG80 do 11 0 15 pkt. Jak tak dalej pójdzie to ten ostatni będzie kwotowany nie z pięcioma, ale z czterema cyframi... Jeśli chodzi o spółki to na półmetku sesji 31 proc. było na plusie, a 39 proc. na minusie. Najmocniej, bo 21 proc., zyskiwały papiery Plaza Centers. Najsłabszy był Skarbiec ze stratą rzędu 4,3 proc. Pierwszy z tych spółek była w pierwszej fazie sesji jedyną, która zdołała wyznaczyć co najmniej roczne maksimum notowań. Na analogicznym minimum znalazły się notowania 17 firm, w tym m. in. Grupa Azoty, Ciech i Forte.