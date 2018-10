Przecena na Wall Street

Akcje spółki Caterpillar, producenta m.in. maszyn budowlanych, spadały na początku sesji aż o 7 proc. Choć jego przychód za trzeci kwartał okazał się nieco lepszy od prognoz analityków (13,5 mld USD, o 18 proc. więcej niż w takim samym okresie rok wcześniej), to inwestorów zaniepokoiły prognozy spółki dotyczące wzrostu kosztów produkcji. Stwierdziła ona na „wyzwania związane z łańcuchem dostaw w branży". To powszechnie odebrano jako przyznanie się do tego, że amerykańsko-chińska wojna handlowa zagraża przyszłym zyskom spółki. Inwestorów rozczarowały też wyniki spółki 3M. Jej akcje spadały więc o blisko 7 proc. na początku sesji w Nowym Jorku.