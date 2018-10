Pod dyktat otoczenia

Wszelkie wymiany w Warszawie charakteryzowały się niewielką aktywnością inwestorów i jest to jedna z ważnych przyczyn wahliwości nastrojów oraz ich podatności na zmiany widoczne w otoczeniu. Dobrym tego dowodem był fakt, że niemalże przez całą sesję najwyższe obroty na rynku generowały akcje gamingowej spółki z rynku NewConnect. Mowa o The Farm 51, która w piątek wypuściła nową grę "World War 3". Bardzo dobrze się ona sprzedawała, choć jednocześnie mierzyła się z poważnymi trudnościami technicznymi. Wydawało się, że obawy związane z negatywnymi czynnikami na krótką metę wezmą górę, ale stało się inaczej i kurs akcji spółki przy potężnych obrotach urósł o blisko 60%. Bez dwóch zdań była to gwiazda dzisiejszych kwotowań, która skutecznie przyćmiła tuzy z rynku głównego. Te dryfowały bowiem najpierw w rytm lekkiego optymizmu, a później pesymizmu.