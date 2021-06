Indeksy coraz bliżej rekordów

W Warszawie optymistyczne nastroje handlujących pozytywnie przekładają na notowania spółek z indeksu WIG20. Na celowniku kupujących znalazły się papiery spółek rafineryjnych i energetycznych, co przekłada się na ich solidne 2-3 proc. zwyżki. Większy popyt pojawił się też walorach JSW, stwarzając doskonałe warunki do kontynuacji pozytywnego trendu z poprzednich tygodni. Natomiast chętnie pozbywano się akcji KGHM co ma związek z korektą cen na rynku surowców. Z łask wypadły papiery CD Projektu, korygując silne zwyżki z końcówki minionego tygodnia.