Wysoko z szansami na jeszcze wyżej

Gdy my kończyliśmy sesję na Wall Street panował spokój. S&P500 i Nasdaq Composite zyskiwały po 0,2 proc. Jednocześnie złoty zneutralizował popołudniowe straty do euro i dolara i oscylował przy poziomach neutralnych. Wysoko, powyżej 68 USD trzymała się cena baryłki ropy WTI, a nad 1900 USD za uncje wróciło złoto. Do 38 000 USD zbliżyła się wycena bitcoina, a ulubieniec spekulantów – dogecoin – podrożał do ponad 0,4 USD. Wygląda na to, że apetyty na ryzyko wciąż są wysokie. "Sell in may..." się nie sprawdziło i jak na razie nie zapowiada się zmiana na "sell in june...".