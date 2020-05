Indeksy w USA wymazują nocne spadki

Niemniej po rozpoczęciu sesji w USA nie widać większej przewagi strony podażowej, główne indeksy za oceanem znajdują się nieznacznie poniżej poziomu wczorajszego zamknięcia sesji, zdecydowana większość nocnych spadków została wymazana, co jest pozytywną informacją dla strony popytowej. Jeżeli nic nie popsuje tego sentymentu, to niewykluczone są dalsze wzrosty. Oczywiście ryzyko odwetu ze strony Chin wciąż istnieje, niemniej nie wydaje się aby miało do niego dojść jeszcze dziś. Tak czy inaczej relacje na linii USA- Chiny będą bacznie obserwowane przez inwestorów w najbliższym czasie, jest to obecnie temat numer jednak dla rynków finansowych.