Początek maja pod dyktando sprzedających

Przecena na giełdach to efekt rosnących obaw związanych z zaostrzeniem konfliktu polityczno - gospodarczego pomiędzy USA i Chinami, wywołanego działaniami Donalda Trumpa, który obarczył Chińczyków winą za pandemię Covid-19 i zagroził nałożeniem karnych ceł. Dodatkowych argumentów do pozbywania się akcji dostarczyły fatalne dane z krajowej gospodarki. Kwietniowe dane PMI dla polskiego przemysłu wypadły wyraźnie poniżej i tak mocno pesymistycznych prognoz. Wskaźnik obrazujący koniunkturę w sektorze przetwórczym spadł do 31,9 pkt, osiągając najniższy poziom w historii. To efekt drastycznego spadku popytu i rządowych ograniczeń, które zmusiły wielu producentów zamrożenia produkcji.