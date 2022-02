Poranek maklerów – Czekając na RPP

Słabość indeksu WIG20 coraz bardziej może niepokoić inwestorów z GPW. Wczoraj benchmark blue chips naruszył styczniowe minima, co może zostać odczytane jako zaproszenie do wyprowadzenia spadkowego impulsu. Ostatnia zwyżka przybrała postać zygzaka a-b-c, a to z punktu widzenia teorii fal Elliotta otwiera drogę do wykonania zniżki w kierunku 1986 punktów. Tego typu wyliczenia są jedynie czysto teoretycznymi szacunkami i bazują na proporcji fal 1:1. Jak na razie taki negatywny scenariusz pozostaje jedynie akademickim rozważaniem. Kluczowym argumentem w łapach byków jest to, że linia trendu wzrostowego 2020-2022 r. pozostaje utrzymana. Także obrona strefy 66000 pkt przez WIG generuje pozytywny wydźwięk w średnim jak i długim terminie. Zag