Prefabrykowane wiązary dachowe - wady i zalety

Zalety wiązarów prefabrykowanych





Korzystanie z prefabrykowanych wiązarów dachowych wiąże się z dużą ilością różnorodnych korzyści dla inwestora. Przede wszystkim jest to dużo tańsze i szybsze rozwiązanie niż budowanie tradycyjnej więźby. - opowiada Maksymilian Wychowanek prezes zarządu Wiązar Polska.

Zalet wcześniej gotowych elementów do budowy dachu jest jednak dużo więcej! Oto kilka najważniejszych z nich:

SZYBKA REALIZACJA

Jednym z podstawowych plusów budowania dachu z gotowych wiązarów jest bardzo szybka realizacja. Montaż prefabrykowanych elementów przechodzi bowiem szybciej i sprawniej niż np. budowanie od podstaw tradycyjnej więźby. Wcześniej zaprojektowana i zbudowana konstrukcja dachowa dostarczana jest na miejsce budowy tuż przed montażem, a następnie umieszczana na budynku za pomocą dźwigu. Natomiast sam montaż dachu trwa zazwyczaj nie dłużej niż kilka dni. Przykładowo działająca na Dolnym Śląsku marka Wiązar Polska na domu jednorodzinnym montuje prefabrykowany dach w zaledwie jedną dobę.

NISKIE KOSZTY

Użycie gotowych wiązarów z drewna to także sposób na zmniejszenie kosztów całej inwestycji. Dlaczego? Otóż w porównaniu do żelbetu drewno jest materiałem stosunkowo tanim, a w przypadku prefabrykowanych wiązarów zużywa się go mniej niż np. w trakcie budowy tradycyjnej więźby. Co więcej wiązary budowane są poza placem budowy. W ten sposób skraca się pracę ekipy budowlanej, co znacznie redukuje koszty związane z opłaceniem pracowników.

ZWIĘKSZONE BEZPIECZEŃSTWO

Bez względu na to czy budujesz jednorodzinny dom mieszkalny czy też dużą halę przemysłową, z pewnością zależy ci na bezpieczeństwie przebywających pod ich dachem osób. Dach z wiązarów to natomiast największa gwarancja bezpieczeństwa. Profesjonalne wiązary produkowane są bowiem za pomocą specjalistycznych maszyn. Gwarantuje to precyzyjność wykonania oraz dokładność każdego z ich elementów, a co za tym idzie większą trwałość i stabilność całej konstrukcji dachowej. Co więcej w prefabrykowanych dachach poszczególne elementy łączy się za pomocą technologii płytek kolczastych, a nie gwoździ jak w przypadku tradycyjnej więźby. Natomiast to znacznie eliminuje niebezpieczne naprężenia.

ODPORNOŚĆ NA SZKODNIKI

Wiązary prefabrykowane tworzy się z tarcicy klasy C24 suszonej w odpowiedniej temperaturze i wilgotności. Proces suszenia likwiduje zaś wszelkie larwy owadów, które bardzo często „atakują” drewniane elementy, a także chroni przed rozwojem szkodliwych grzybów i pleśni. To natomiast ma ogromny wpływ na trwałość całej konstrukcji.

BRAK KONIECZNOŚCI ZASTOSOWANIA MURŁAT

Przy wykorzystaniu wiązarów dachowych nie ma konieczności zastosowania murłat, czyli bardzo masywnych elementów tradycyjnej więźby. Zmniejsza to znacznie obciążenie ścian nośnych, a dzięki temu są one odporniejsze na wszelkie oddziaływanie zewnętrzne.

MOŻLIWOŚĆ DOPASOWANIA DO PROJEKTU DOMU

Warto również wspomnieć, że wiązary dachowe dają dużą możliwość wyboru rodzaju dachu. Za ich pomocą można zbudować zarówno dach jednospadowy, jak i dwuspadowy, a także dopasować jego projekt indywidualnie do swoich potrzeb.

Wady wiązarów prefabrykowanych





Użycie prefabrykowanych wiązarów dachowych ma wiele zalet i właściwie bardzo niewiele wad. Za wadę można uznać jedynie fakt, że nie są one odpowiednim wyborem do budowy dużych i skomplikowanych projektów. O ile świetnie sprawdzą się jako elementy konstrukcyjne różnego rodzaju dachów domów rodzinnych czy dużych hal przemysłowych, o tyle lepiej zrezygnować z nich, w przypadku „wymyślnych” konstrukcji. Bardziej złożone projekty wymagają bowiem użycia dużej ilości drewna, a to znacznie zwiększa koszty całej inwestycji.

