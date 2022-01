Nowoczesne kasy fiskalne online Novitus w wydaniu stacjonarnym i mobilnym

Novitus Next Online – integracja z tabletem i znacznie więcej

W dzisiejszych czasach stacjonarne urządzenia rejestrujące nie kojarzą się już jednoznacznie z konstrukcjami o dużych gabarytach. Niemniej, kasy fiskalne z tego segmentu, zamknięte w zgrabnych obudowach, potrafią zaoferować równie dużo albo jeszcze więcej możliwości. Są w stanie zaproponować nawet całkowicie innowacyjne rozwiązania.

Idealny przykład tego typu technologii sprzedaży to model Novitus Next Online. Nowoczesność przywołanej kasy rejestrującej jest dość transparentna, bowiem daje o sobie znać już w samych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Urządzenie marki Novitus charakteryzuje się stosunkowo niedużymi wymiarami i ergonomiczną, nachyloną pod lekkim kątem w stronę użytkownika obudową. Dzięki temu bez trudu odnajduje się nawet na niedużym stanowisku sprzedaży oraz sprzyja wygodnej obsłudze kasy online. Jednak cechą, która szczególnie rzuca się w oczy, jest połączenie urządzenia rejestrującego z nowoczesnym tabletem w ramach jednej technologii. Co prawda Next Online posiada również typową klawiaturę (z przyciskami umożliwiającymi np. szybkie wywoływanie konkretnych opcji, jak wystawienie raportu dobowego), niemniej to właśnie obszerny (7”), kolorowy ekran dotykowy stanowi wyjątkowy atut tego rozwiązania. Oraz wynikające z niego funkcjonalności.

- Poza użytkową wygodą, jaką zapewnia panel tabletu, kasa Novitus oferuje dodatkowo dość dużą swobodę, jeśli chodzi o skonfigurowanie wyglądu interfejsu. Operator może dowolnie określić np. liczbę i rodzaje wyświetlanych funkcji czy kolor oraz umiejscowienie kafelków. Ponadto, Novitus Next Online zapewnia dostęp do wielu narzędzi i aplikacji, zarówno związanych z prowadzeniem sprzedaży, jak i bardziej uniwersalnych, jak kalkulator, kalendarz, przeglądarka internetowa lub poczta e-mail. Rozwiązania te w znaczący sposób przekładają się na komfort i efektywność pracy z wykorzystaniem wspomnianej technologii – mówi Marcin Ciechowicz, ekspert z Polskiego Centrum Kas Fiskalnych.

Warto przy tej okazji wspomnieć, że za płynne, wydajne działanie tych narzędzi odpowiadają mocne podzespoły i wysokie parametry urządzenia – w tym 4096 + 4096 MB pamięci Flash i 1024 + 256 MB RAM oraz procesor 2 x 1000 MHz + 524 MHz – a także popularny system Android. Ponadto, kasa fiskalna Novitus Next Online została wyposażona w szybki, prosty w obsłudze mechanizm drukujący i liczne porty komunikacyjne (USB, RS-232, Ethernet, audio, Micro HDMI) do współpracy z różnymi technologiami peryferyjnymi.

Novitus One Online – siła mobilnych kas fiskalnych online

Wiele działalności handlowych i usługowych szuka równie nowoczesnych, a zarazem jeszcze mniejszych urządzeń rejestrujących. Takich, które zapewnią wygodną obsługę nawet na najmniejszych stanowiskach pracy czy też po prostu będą idealnie wspierać wykonywanie obowiązków w trybie mobilnym. Właśnie dla takich przedsiębiorstw powstała kasa fiskalna Novitus One Online.

Model ten posiada przede wszystkim kompaktową, a zarazem szczelną, wytrzymałą obudowę. Konstrukcja ta sprzyja komfortowi użytkowania kasy oburącz, łatwemu transportowi urządzenia oraz realizacji zadań w mniej sprzyjających warunkach (np. w trakcie handlu obwoźnego czy usług wymagających dojazdu do klienta). Tym bardziej, że One Online wyposażono w dodatkowe zabezpieczenia. Mowa m.in. o akumulatorze (gwarantującym ciągłość pracy w sytuacjach braku źródła zasilania zewnętrznego) czy ochronnej szybce z hartowanego szkła, pokrywającej ekran dotykowy urządzenia.

Tak, mobilna kasa fiskalna Novitus One Online to kolejny przykład technologii sprzedaży z tego typu panelem. Ekran dotykowy urządzenia (5 cali, 720 x 1280 pikseli), wraz ze wszystkimi, dostępnymi możliwościami konfiguracji interfejsu, znacząco wpływa na komfort obsługi. W połączeniu z atrakcyjnymi standardami komunikacyjnymi (złączami typu Ethernet, RS-232, USB), różnymi sposobami na transmisję danych do Centralnego Repozytorium Kas (np. po rozbudowaniu funkcjonalności o moduł Wi-Fi czy modem GSM – także w trybie bezprzewodowym) i wydajnym mechanizmem drukującym, One Online okazuje się nie tylko jedną z ciekawszych propozycji od Novitus, ale również szczególnie interesującą kasą rejestrującą na tle innych tego typu urządzeń przenośnych.

Są także rozwiązania łączące oba przywołane modele, które zasługują na uwagę. O czym dokładnie mowa?

- Zarówno Novitus Next Online, jak i Novitus One Online pozwalają na zaprogramowanie dowolnie dużej bazy PLU. Ponadto, obydwa urządzenia rejestrujące współpracują z dedykowaną aplikacją NoviCloud. Umożliwia ona m.in. przechowywanie ważnej dokumentacji w chmurze oraz zdalne zarządzanie konkretnymi funkcjami kasy online – wyjaśnia Marcin Ciechowicz z PCKF.

Na koniec warto wspomnieć, że opisane modele od Novitus charakteryzują się naprawdę atrakcyjnym designem. I w dodatku występującym w różnych wariantach kolorystycznych, co pozwala na dostosowanie wyglądu technologii sprzedaży do wystroju wnętrza firmy, charakteru biznesu czy własnych upodobań.

