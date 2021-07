5 porad, jak przygotować skuteczną landing page

Landing page i jej docelowe przeznaczenie





Przed podjęciem pierwszych kroków związanych ze stworzeniem strony docelowej, należy zastanowić się nad jej głównym przeznaczeniem. Landing page’e stosuje się w kilku określonych przypadkach i od jej zastosowania zależy, w jakiej formie powinna być udostępniona użytkownikom. Design strony zaprojektowanej z myślą o zachęceniu do zakupu e-booka czy wzięcia udziału w branżowym webinarze będzie różnić się od interfejsu landing page’a o charakterze czysto informacyjnym.

Landing page – nagłówek przyciągający uwagę





Absolutną podstawą każdej skutecznej landing page jest oczywiście nagłówek, który powinien przyciągać wzrok odwiedzającego tuż po wejściu na stronę. W pierwszej kolejności warto popracować nad zawartością komunikatu, który chcemy przekazać. Tekst nie może być zbyt długi – przeciętny internauta preferuje bowiem krótkie i skondensowane informacje, które nie wymagają od niego wielkiego zaangażowania. W nagłówku najlepiej umieścić najważniejsze korzyści wynikające z założonego celu i opakować je w kreatywny sposób.

Landing page – zalety produktu lub usługi





Zdecydowana większość stron docelowych powstaje w celu spopularyzowania produktu lub usługi i zachęcenia do jego zakupu. Skuteczny landing page nie może zatem obyć się bez podkreślenia korzyści wynikających ze skorzystania z proponowanej oferty. Tworząc opis każdej zalety warto wziąć pod uwagę aktualne tendencje rynkowe i rzeczywiste potrzeby klienta docelowego, które poznamy po przeprowadzeniu badania rynku.

Landing page – prosty i przejrzysty interfejs





Zaprojektowanie strony docelowej na pierwszy rzut oka wydaje się nieskomplikowane z uwagi na ograniczoną ilość elementów w porównaniu z budową stron głównych. Nic bardziej mylnego – choć sukces landing page’y tkwi w ich minimalistycznym designie, to osiągnięcie pożądanego efektu wymaga wiele wysiłku. Stosunek ilości contentu do zamieszczonych grafik powinien stać na optymalnym poziomie. Z kolei przyciski call to action (CTA) muszą znajdować się w miejscu widocznym, ale należy uważać, aby nie stały w samym centrum struktury strony – użytkownicy mogą odebrać podobny zabieg jako zbyt nachalną formę reklamy.

Landing page – wysokiej jakości grafiki





Większość odwiedzających ocenia atrakcyjność produktu lub usługi przez pryzmat wyglądu strony docelowej i zaprezentowanych tam grafik. Dlatego też nie można sobie pozwolić na zdjęcia o niskiej rozdzielczości, które dla potencjalnych klientów mogą być oznaką braku profesjonalizmu. Warto zainwestować w tematyczną sesję zdjęciową promującą oferowany towar czy usługę – autentyczność w połączeniu z grafiką na wysokim poziomie to większa szansa na zrealizowanie celu marketingowego.

Landing page – specjalistyczne narzędzia





Samodzielne zaprojektowanie skutecznej landing page to zadanie z kategorii stosunkowo łatwych, nawet jeśli nie dysponujemy specjalistyczną wiedzą w tej materii popartą doświadczeniem. Tworzenie landing page’y od podstaw tylko na pierwszy rzut oka wydaje się skomplikowane, bowiem warto posiłkować się skutecznymi narzędziami dostępnymi 24h na dobę po wykupieniu wybranego planu. Warto zajrzeć m.in na https://landingi.com/pl/cennik/ i zapoznać się z ofertą.

