Kryzys w Krezusie: prezes ustąpił, KNF prześwietla

Nawet o 93 proc., do 10 gr, mógłby we wtorek runąć kurs Krezusa, gdyby nie zawieszenie notowań. Do zamrożenia handlu doszło na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego – urząd podał, że jeden z akcjonariuszy sprzedał papiery i nie poinformował o transakcji rynku, a miał na to czas do poniedziałku.