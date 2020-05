Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 69,4 proc. rdr w kwietniu

W kwietniu 2020 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 847,8 tys. szt., czyli o 104,8% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 133% r/r do poziomu 521,2 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 131,3% r/r do 206,4 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 12,5% r/r do 97,1 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 58,2% r/r do 23,2 tys. szt.