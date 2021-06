Pożyczka bez BIK - wszystko co należy o niej wiedzieć

Czym są pożyczki bez BIK?

Pożyczki z udziałem firm pozabankowych to częsta forma wsparcia finansowego dla osób, które zaskoczyły niespodziewane wydatki, bądź muszą spłacić zaległe zobowiązania pieniężne. W przeciwieństwie do pożyczek udzielanych przez różne instytucje finansowe, pożyczki bez BIK są dostępne także dla osób zadłużonych oraz takich, które wcześniej miały problem ze spłatą należności w określonym czasie, przez co nie mogą już uzyskać kredytu w banku.

Taka pożyczka nie jest jednak kredytem, chociaż różnice nie są znaczące dla klienta. Różnica jest taka, że tylko i wyłącznie banki i uprawnione instytucje mogą udzielać kredytów, podczas gdy pożyczki mogą być udzielane przez firmy i osoby prywatne. Z tego powodu nie istnieje coś takiego jak kredyt bez BIK, a jedyną możliwością na uzyskanie środków będzie w tym przypadku pożyczka bez BIK.

Korzyści pożyczek bez BIK

Wśród zalet pożyczek bez BIK na pewno należy wymienić fakt, iż osoba zadłużona ma szansę na chwilówkę nawet pomimo negatywnej historii kredytowej. Dodatkowymi atutami takich form wsparcia finansowego są ograniczone formalności oraz szybki i prosty proces zaciągnięcia takiej pożyczki, wynikający z ograniczenia zbędnych procedur.

Plusem takiego rozwiązania jest także szeroki wybór podmiotów chętnych udzielić pożyczki. Oferta na rynku jest bardzo rozbudowana, dzięki czemu klient może wybrać dogodną dla niego ofertę. Podmioty świadczące usługę pożyczki bez BIK działają zarówno stacjonarnie, jak i przez Internet, co znacznie wpływa na wygodę i możliwość wyboru.

Do kogo są skierowane takie pożyczki?

Tego typu pożyczki są kierowane przede wszystkim do osób chcących uzyskać kredyt, jednak nie mogących przez obecne lub dawne zadłużenia. Osoby takie nie muszą martwić się, że finansowe i prywatne aspekty ich życia staną na przeszkodzie w otrzymaniu pożyczki, tak jak ma to miejsce w przypadku banków, które analizują takie bazy jak BIK, BIG czy też KRD.

Pożyczki bez BIK są także dobrym rozwiązaniem dla osób, których źródła dochodu nie są uznawane za instytucje. O ile pożyczka bez dochodu jest jeszcze możliwa, to jednak kredytu bez dochodu nie uzyskamy.

Usunięcie swoich danych z Biura Informacji Kredytowej jest niewykonalne, dlatego też wiele osób zdecyduje się na ten rodzaj pożyczki, ponieważ ich obecność w bazie BIK przekreśla jakiekolwiek szanse na pożyczki i kredyty w banku i uprawnionych instytucjach. To właśnie z tego powodu po takie rozwiązanie sięgają osoby zalegające z czynszem albo takie, których majątek obejmuje windykacja komornicza.

Czy powinienem wziąć pożyczkę bez BIK?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, i zależy od wielu czynników. Zanim ktokolwiek zacznie rozważania na temat takiej pożyczki, powinien sprawdzić swoją historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej. Wiąże się to jednak z pewnymi formalnościami, a w pewnych przypadkach opłatą. Jako iż jest to możliwe tylko przez stronę internetową, wymagane jest utworzenie konta na stronie BIK-u. Jest to pozornie proste, wymaga jednak przesłania skanu swojego dowodu osobistego, a także wykonania przelewu weryfikacyjnego. Pozwoli to zainteresowanemu wybrać z jakiego pakietu usług chce skorzystać. Darmowa wersja raportu jest dostępna wyłącznie gdy klient wnioskuje o nią nie częściej niż raz na sześć miesięcy. W innym przypadku cena za pojedynczy raport to 39 złotych, jednak wybierając pakiet dwunastu raportów płaci się 99 złotych.

Będąc w trudnej sytuacji, warto się zastanowić czy zaciągnięcie kolejnej pożyczki jest dobrym pomysłem, i czy nie okaże się dodatkowym ciężarem. Jeśli jednak jesteśmy pewni swojej sytuacji, i chcemy otrzymać pożyczkę, ale wpis o nas w bazie BIK nam to uniemożliwia, to pożyczka bez BIK będzie dobrym rozwiązaniem.

Materiał Promocyjny