Kredyt w dobie koronawirusa i 91% szans na pozytywną decyzję – czy to możliwe?

Jak koronawirus wpłynął na rynek kredytów



Chyba nikogo nie trzeba do tego przekonywać, jednak na pewno warto o tym jeszcze raz wspomnieć – banki nie są instytucją charytatywną i udzielają kredytów po to, aby na tym zarobić. Jednak, aby było to możliwe muszą dokładnie weryfikować komu pożyczają środki. Można powiedzieć, że taki stan rzeczy utrzymuje się od zawsze. Dodatkowo pandemia koronawirusa, która przewróciła nasz świat do góry nogami, pozostawiła swój ślad także na arenie instytucji finansowych i produktów bankowych. O ile ocena zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy nigdy nie była prosta i nie dawała stu procentowej pewności, że ten wywiąże się z zaciągniętego zobowiązania, obecnie ocena tego ryzyka stanowi jeszcze większe wyzwanie. Kiedy to na całym świecie szaleje koronawirus, o utratę źródła dochodu wcale nie trudno. Jeśli nie mamy przychodu, pierwsze z czego rezygnujemy (oczywiście nie z własnej woli) to ograniczenie wydatków i zaprzestanie spłacania swoich zobowiązań. Banki zdając sobie sprawę z takiego stanu rzeczy, zamiast podejmować zbędne ryzyko, zdecydowały się ograniczyć udzielanie kredytów to niezbędnego minimum. Jeśli nie są w stanie oszacować czy stać kogoś będzie na spłatę kredytu, wolą wstrzymać się z udzieleniem finansowania, aniżeli podejmować zbędne ryzyko i narażać się na niewypłacalność potencjalnego kredytobiorcy.

Znaczny spadek zdolność kredytowej na skutek pandemii Covid-19

Jak mówiliśmy powyżej, ryzyko udzielenia kredytów przez bank, nieodzownie związane jest ze zdolnością kredytową potencjalnego kredytobiorcy. Ta z kolei już dawno nie była tak niepewna jak obecnie. Sytuacja w gospodarce polskiej i światowej oraz ta na rynku pracy jest mocno zachwiana. Pandemia koronawirusa przyczyniła się do kryzysu w wielu branżach. Pomoc państwa nie dla każdego okazała się wystarczająca. Co więcej, nikt nie zna daty końca pandemii, a powrót do normalności, z dnia na dzień, wydaje się coraz bardziej odległy. Osoby pracujące w branżach, na których koronawirus odcisnął swoje największe piętno, z dnia na dzień straciło pracę i pozostało bez dochodu. Wiele osób mimo zachowania stanowiska musiało się z kolei zmierzyć ze znacznie ograniczoną pensją. Nawet osoby, zatrudnione jeszcze niedawno w oparciu o stabilną umowę o pracę na czas nieokreślony, dziś już niczego nie mogą być pewne. Przedsiębiorcy, którzy nigdy nie byli na uprzywilejowanej pozycji w oczach banków, muszący borykać się z nową rzeczywistością i wyzwaniami, które nie rzadko są długie i czasochłonne, a także kosztowne. To jeszcze bardziej osłabia ich pozycję podczas negocjacji z bankami.

Warto przyjrzeć się także statystykom, które na bieżąco podaje nam Biuro Informacji Kredytowej. Najbardziej rzucające się w oczy różnice mogliśmy zaobserwować chociażby w miesiącu kwietniu, kiedy to negatywne konsekwencje pandemii, stały się jak najbardziej realne i mierzalne. Porównując kwiecień 2020 roku, do kwietnia 2019 roku, odnotowano spadek zapytań o kredyty gotówkowe o 56,2%. Jednakże już w następnym miesiącu, a dokładnie w okresie od 4 do 10 maja 2020 roku (w ujęciu tydzień do tygodnia), wzrost w liczbie zapytań skierowanych do BIK wyniósł 35,6%, w odniesieniu do kredytów gotówkowych.

Wniosek jest więc prosty – Polacy chcą i potrzebują kredytów bankowych, jednak nie zawsze otrzymują pozytywną decyzję kredytową.

Kredyty w obliczu kryzysu

Możemy natknąć się na opinie, że prawdziwy kryzys jeszcze nie nadszedł, a negatywne konsekwencje, które powoduje pandemia, będą jeszcze poważniejsze. Jednak już dziś Covid-19 jest przyczyną niechęci banków do udzielania kredytów i odpowiada za spadek zdolności kredytowej wielu osób. Koronawirus stał się bowiem przyczyną: utraty pracy, a co za tym idzie – stałego źródła dochodów, a przynajmniej niższej wypłaty i konieczności sięgnięcia po oszczędności, gromadzone często latami. Dodatkowo obostrzenia nakładane na gospodarkę i obywateli zadecydowały o tym, że również banki funkcjonują inaczej. Placówki otwarte są krócej, pracuje mniejsza ilość pracowników, a na wizytę nierzadko trzeba umawiać się z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Działające dotychczas usługi online zostały co prawda rozszerzone i wzbogacone o wiele możliwości, jednakże wiele osób dalej ceni sobie osobistą wizytę w banku. Nie zawsze też wszelkie kwestie związane z udzieleniem finansowania, zwłaszcza opiewającego na wyższe kwoty, są możliwe do załatwienia całkowicie online. Także w przypadku kredytów hipotecznych bankom zapala się czerwona lampka, gdyż już od dłuższego czasu możemy słyszeć o zbliżającym się wielkimi krokami załamaniu rynku nieruchomości. Zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów nie tylko przedsiębiorcom, ale także osobom prywatnym, to strategia banków, która ma maksymalnie zminimalizować negatywne konsekwencje nadciągającego kryzysu gospodarczego nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Jak więc zwiększyć swoje szanse na kredyt z czasie Covid-19?

Na pewno nie ma mowy o całkowitym zaprzestaniu udzielania kredytów. Powtórzymy jeszcze raz bardzo ważną kwestię. Banki muszą zarabiać i robią to właśnie poprzez udzielanie kredytów. Dlatego mimo koronawirusa, spowolnienia gospodarki i przewidywanego kryzysu na rynku nieruchomości, banki muszą także wydawać decyzje przyznające kredyty, aby zarabiać. Co jednak zrobić, aby to właśnie nam chciały udzielić finansowania? Czy w obliczu kryzysu możliwe jest uzyskanie kredytu na korzystnych dla nas warunkach? Skoro wiemy już, że uzyskanie finansowania jest możliwe, powiedzmy sobie jeszcze jak do tego podejść, aby zwiększyć swoje szanse. Przede wszystkim do sprawy należy podejść odpowiedzialnie i w pełni przygotowanym (jeszcze bardziej niż miało to miejsce dotychczas). Główną zasadą, które należy się trzymać to – nie składać niepotrzebnych zapytań kredytowych, tam gdzie się tylko da, obniżając dodatkowo i tak niestabilną zdolność kredytową. Co jednak jeśli nie masz niezbędnej wiedzy na temat produktów bankowych, a dodatkowo nie pomaga w tym tak szybko zmieniająca się sytuacja na rynku finansów? Odpowiedź jest prosta – należy zwrócić się do specjalistów, którzy zajmują się kredytami każdego dnia, mają niezbędne i co najważniejsze, zawsze aktualne informacje o produktach bankowych i praktykach poszczególnych instytucji. W tej kwestii najlepszym wyborem będą specjaliści kredytowi Habza Finanse, z pomocą których maksymalnie zwiększasz swoje szanse na pozytywną decyzję kredytową.

Kredyt w dobie pandemii – szybko i bez zbędnych formalności.

Potrzebujesz wsparcia finansowego, ale nie wiesz jak skutecznie wnioskować o kredyt? Z nami pozyskasz potrzebne finansowanie szybko, w oparciu o minimum formalności i bez dodatkowych zabezpieczeń. Potrzebujesz kredytu na korzystnych warunkach? Zgłoś się do Habza Finanse.

Nie składaj zbędnych zapytań i powierz sprawę w ręce profesjonalnych doradców kredytowych

Jak to możliwe, że jednym ruchem możesz zwiększyć swoje szanse na kredyt w banku? Już spieszymy z odpowiedzią. Doradcy Habza Finanse są specjalistami w dziedzinie kredytów i pożyczek. Jeszcze przed złożeniem wniosku w banku dokładnie analizują sytuację finansową oraz pozyskany raport z BIK potencjalnego kredytobiorcy.

W ten sposób możemy przewidzieć ewentualne problemy, które mogą być przyczyną obniżenia zdolności kredytowej, a tym samym decyzji odmownej. Już na wstępie, a co najważniejsze przed złożeniem oficjalnego wniosku w banku, możemy dzięki temu rozwiązać wykryte problemy i podwyższyć scoring. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, gdyż każda sprawa jest inna i zawsze należy znajdować spersonalizowane rozwiązania, aby maksymalnie zwiększyć skuteczność podejmowanych działań. Cechuje nas nie tylko indywidualne podejście do klienta, ale także dopasowanie przedstawianej oferty do potrzeb i możliwości kredytobiorcy. Wybierzemy nie tylko najlepszą ofertę, ale także bank, który skłonny będzie udzielić finansowania w danej sytuacji. Znamy praktyki poszczególnych instytucji, wiemy gdzie aktualnie możemy liczyć na promocje i jak wygląda profil idealnego kandydata na kredytobiorcę w każdej instytucji finansowej oraz do czego przykładają największą wagę, podczas badania zdolności kredytowej. Nawet w obliczu pandemii pozwala to zmaksymalizować szanse na pozytywna decyzję i decyduje o naszej wysokiej skuteczności. W ten sposób eliminujemy zbędne zapytania w BIK i wnioski o kredyt. Prowadzimy także negocjacje z osobami decyzyjnymi w bankach, co podnosi szanse nie tylko na sam kredyt, ale także dużo korzystniejsze warunki finansowania.

Szansa na pozyskanie kredytu z naszą pomocą wynosi ponad 91%.

Habza Finanse – wysoka skuteczność i zadowolenie klientów



Zespół Habza Finanse to grupa ludzi z wieloletnim doświadczeniem w branży szeroko rozumianych finansów. Wielu specjalistów swoje doświadczenie zdobywało w bankach, także na stanowiskach kierowniczych. Mamy więc wiele lat praktyki i doskonale orientujemy się w procedurach banków i wiemy jak rozmawiać z pracującymi tam ludźmi, aby osiągnąć zamierzony cel. Działamy w sposób zaplanowany i w pełni przemyślany, co eliminuje jakiekolwiek błędy podczas właściwego procesu kredytowania. Naszą wysoką skuteczność potwierdzają przede wszystkim liczni zadowoleni klienci. Znajdujemy rozwiązanie z sytuacji, nawet z pozoru bez wyjścia. Pomagamy w sytuacjach, gdzie inni analitycy rozkładali ręce i nie chcieli podjąć się współpracy. Wszelkie nasze działania są w pełni transparentne i nie boimy się pytań. Chętnie udzielamy odpowiedzi i wyjaśniamy wszelkie niezrozumiałe kwestie. Nie tylko przeprowadzamy klienta przez cały proces kredytowania, ale także zapewnimy mu niezbędne wsparcie, którego tak potrzebuje. Każdego klienta traktujemy z należytym szacunkiem. Wszyscy jesteśmy ludźmi i niezależnie od skomplikowania naszej sytuacji, chcemy być traktowani godnie i z szacunkiem.

Jeśli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu finansowania w dobie koronawirusa, skontaktuj się z nami, a z całą pewnością znajdziemy skuteczne rozwiązanie Twoich problemów finansowych.

