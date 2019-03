Jak rozwinąć biznes? Poznaj korzystne formy finansowania dla początkujących przedsiębiorców

Rozwój firmy to jeden z ważnych elementów, które pozwalają na osiągnięcie założonych celów biznesowych, np. zdobycie znacznej przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorcy dążą do tego, aby jak najszybciej rozszerzyć zakres swojej działalności, m.in. poprzez otwieranie kolejnych placówek/oddziałów, świadczenie dodatkowych usług itp. Do tego potrzebne są środki, które – jak się okazuje – nie muszą być wyłącznie kapitałem własnym.

Finansowanie biznesu w Polsce





Struktura finansowania polskich firm jest dość zróżnicowana. Przedsiębiorcy mają do dyspozycji wiele form – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

* Finansowanie z własnych środków

Szacuje się, że finansowanie ze środków własnych wybiera od 60 do 84% przedsiębiorców. Niektóre źródła podają, że ponad 50% firm z sektora MŚP nie korzysta z żadnych zewnętrznych form finansowania. Bazując jednak na własnym kapitale, często rozwój biznesu jest ograniczony. Zwykle zachodzi bowiem konieczność ograniczenia wydatków – po to, aby zachować płynność finansową[1].

* Zewnętrzne formy finansowania

Jak wynika ze statystyk, ponad 40% przedsiębiorców zamierza skorzystać z kredytów bankowych, ale tylko 10% bierze pod uwagę inne formy finansowania, np. leasing, wynajem długoterminowy czy faktoring.

Formy finansowania dla nowych firm





O ile przedsiębiorstwa istniejące na rynku od wielu lat mają do dyspozycji szeroką paletę zewnętrznych form finansowania, o tyle finansowanie nowo powstałych firm bywa ograniczone. Wynika to przede wszystkim z ryzyka, jakim obarczone jest stawianie pierwszych kroków w biznesie. Wiąże się to z niepewną sytuacją finansową, która może utrudnić spłacanie zaciągniętego zobowiązania.

* Kredyt na start

Nie wszystkie banki proponują nowo powstałym firmom kredyty na rozpoczęcie działalności. Niektóre instytucje dają dostęp do tzw. pożyczek na start – z kwotą do 100 000 zł i z okresem kredytowania do 60 miesięcy. Nie ma przy tym konieczności prowadzenia firmy przez długi okres – finansowanie dostępne jest już od 1 dnia działalności.

Warto rozważyć kredyt na start, ponieważ:

* miesięczne raty nie stanowią nadmiernego obciążenia firmowego budżetu i nie prowadzą do zachwiania równowagi finansowej,

* pozwala on prężnie wejść na rynek – niezależnie od wysokości kapitału własnego.

Dodatkowym atutem mogą być tzw. wakacje kredytowe. Oznacza to możliwość zawieszenia spłaty jednej miesięcznej raty w ciągu całego okresu kalendarzowego.

* Leasing dla nowych firm

Leasing dla nowych firm to alternatywa kredytu bankowego. Chociaż kojarzy się głównie z możliwością sfinansowania zakupu floty pojazdów, wcale nie ogranicza się do samochodów. Pozwala wyposażyć przedsiębiorstwo w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności – bez konieczności angażowania całego kapitału. Na początek wystarczy tylko opłata wstępna mogąca w niektórych przypadkach stanowić zaledwie 10% wartości leasingowanego urządzenia. Wysokość opłaty często można obniżyć, czego przykładem jest leasing dla nowo powstałych firm w ofercie PKO Leasing. Leasing dla start’upów dostępny jest już od 1 dnia działalności. W ten sposób można sfinansować samochody do 120 tys. zł – opłata wstępna wynosi 15%, zaś okres finansowania – 84 miesiące. Niższa opłata wstępna – na poziomie 0% – dostępna jest natomiast dla firm działających dłużej niż 3 miesiące. W tym przypadku okres finansowania również wynosi 84 miesiące.

W zależności od konkretnej oferty, leasing dla nowo powstałych firm może obejmować m.in.:

* leasing pojazdów lekkich,

* leasing sprzętu komputerowego.

Tego rodzaju przedmioty finansowane są już od 1 dnia działalności.

Na korzyść takiej formy finansowania przemawia wiele argumentów, a wśród nich:

* brak konieczności angażowania wysokiego kapitału własnego,

* okres finansowania nawet do 84 lub 120 miesięcy – w zależności od leasingowanego przedmiotu,

* uproszczone procedury, co przekłada się na szybką decyzję leasingową,

* minimum formalności.

Warto podkreślić, że leasing – w przeciwieństwie do kredytu bankowego – nie wpływa na obniżenie zdolności kredytowej. Taka forma finansowania nie zamyka więc drogi do ubiegania się w niedalekiej przyszłości o kredyt, np. inwestycyjny.

Która forma finansowania będzie dla ciebie korzystniejsza – leasing dla nowych firm czy kredyt na start? Przeanalizuj oba rozwiązania, by podjąć decyzję dopasowaną do potrzeb, oczekiwań oraz możliwości finansowych.

[1] http://zpp.net.pl/wp-content/uploads/2018/06/RaportZPPFinansowanie.pdf