Druga faza (2018–2020) to próba konwersji „od lansu do komplajansu". Dyrektywa o raportowaniu niefinansowym wymusiła publikowanie danych ESG przez ok. 150 największych emitentów, przy czym na polskim rynku te regulacje stosowane są „szkicowo". Po trzech cyklach raportowania rezultaty wciąż są mizerne. Wprawdzie podaż danych wymusiła zajęcie się nimi analityków, ale że wcześniej nie byli oni odpowiednio do nowego przygotowani, to początkowo zadowalali się informacjami niekompletnymi i dopiero teraz zaczyna się drążenie tematu. Ostatnie miesiące to fala deklaracji odejścia od węgla, przy czym ta fala może się okazać mocno spóźniona, gdyż inwestorzy (zwłaszcza z rynków rozwiniętych) są już na zupełnie innym etapie.