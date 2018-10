Chuck Norris nie był pierwszy

Staram się na zimno oceniać pewne wydarzenia, choć nie ukrywam, że to trudne, bo jestem człowiekiem dość emocjonalnie reagującym na rzeczywistość. Gdy więc ostatnio realizowałem wypłatę w banku i zmuszony byłem oczekiwać godzinę w sfrustrowanej kolejce do kasy, pomyślałem sobie o taśmach premiera i Chucku Norrisie. Nie, nie... Nie myślcie, że byłem tak poirytowany oczekiwaniem, iż próbowałem zrobić z cukierka i dowodu osobistego bombę atomową do zniszczenia oddziału mojego banku. Po prostu zrobiłem szybki przegląd wszystkich reklam instytucji finansowych.