Bez szans na dobry prospekt

Na początek warto przywołać garść statystyk. Według danych Komisji Europejskiej średni prospekt dla średniej spółki (tj. o kapitalizacji od 150 mln do 1 mld euro) ma objętość 577 stron, a dla spółki dużej (powyżej 1 mld euro) – 514 stron (tak, średnia spółka ma średnio dłuższy prospekt niż duża). Oczywiście są prospekty krótsze i dłuższe od średniej. Amatorów sportów ekstremalnych zapraszam do lektury prospektu Poste Italiane liczącego aż 988 stron formatu A4. Przy czym bariera 1000 stron prędzej czy później pęknie, bo mechanizm zwiększania objętości prospektu jest niezawodny w swojej prostocie – jeśli nadzorca o coś dopyta, to kolejne prospekty będą już zawierały tę informację (choćby w kontekście innej spółki nie miała żadnego znaczenia), żeby ograniczyć czas zatwierdzania prospektu. A jeśli na rynku wybuchnie jakiś skandal, to przyrost wymaganych informacji staje się skokowy.