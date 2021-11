Czesi zwlekają z decyzją o porozumieniu kończącym spór o Turów

Propozycja strony polskiej warunkowała czas trwania umowy od ew. możliwości odwołania się od niej i warunkowała wielkości środków oraz pułapy wsparcia ze strony Polski wynegocjowane już we wrześniu. Wówczas mowa była o 50 mln euro. Było to jednak jeszcze przed karą nałożoną na Polskę za brak realizacji środków tymczasowych zasądzonych przez Trybunał Sprawiedliwości UE, a więc wstrzymanie pracy kopalni. Jeśli strony dojdą do porozumienia to będzie ona najpierw parafowana, a następnie będzie czekać na decyzje premierów obu rządów. Po ich podpisie, Czesi powinni wycofać skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE.