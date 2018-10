Trwa batalia o kształt rekompensat za droższy prąd. Kto je dostanie?

Choć przeważnie o tej porze już spływały pojedyncze wnioski taryfowe ze spółek obrotu i dystrybucyjnych należących do koncernów energetycznych, to w tym roku prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie dostał jeszcze żadnego. To właśnie złożone wnioski uruchamiają proces ustalania stawki na kolejny rok za sprzedaż energii dla gospodarstw domowych i jej dystrybucję – dla wszystkich grup odbiorców.