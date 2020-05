Należąca do Polskiej Grupy Energetycznej spółka chce do końca roku zakończyć postępowanie dotyczące wyboru generalnego wykonawcy tej inwestycji. Aktualnie prowadzi działania w celu uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. Zakończyła natomiast uzgodnienia dotyczące przyłączenia nowej elektrociepłowni do sieci cieplnej Wrocławia, systemu elektroenergetycznego a także technicznych warunków dostaw gazu. Harmonogram projektu zakłada uruchomienie bloku w sierpniu 2023 r.